Kedinin muayenesinde, üst damağında yüksekten düşmeye bağlı büyük bir yarık oluştuğu belirlendi. Şevket, Eskişehir'deki hayvan hastanesine sevk edildi.

Veteriner hekimlerin cerrahi müdahalesiyle yarığın çapı küçültüldü ancak tamamen kapatılamadı. Bunun üzerine kedinin sahipleri, yeni tedavi yöntemi arayışına girdi.

Bursa'daki veteriner kliniğinde daha önce başka bir kediye protez damak yapıldığını öğrenen aile, bu operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan veteriner hekim Erol Kaplan'a ulaştı.

Kaplan'ın kliniğinde muayene edilen kedi için protez uzmanı diş hekimi Cihan Şadi Uğurel de protez damak hazırlandı.

Veteriner Hekim Erol Kaplan "Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek ve bundan kaynaklı yaşadığı solunum problemlerinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kedi ‘Şevket’, veteriner hekimlerin cerrahi müdahalesiyle yarık olan bölgeye yerleştirilen protez damakla sağlığına yeniden kavuştu.