Iğdır'da yaşayan Necife Karakuş ile Fatma Satı, bir araya gelerek lavaş ekmek üretip satmaya karar verdi.

Karakuş ve Satı, KOSGEB'den destek alarak Söğütlü Mahallesi'nde kiraladıkları bir dükkâna 2 tandır kurdu. Burada lavaş üretip satmaya başlayan iki arkadaş, işleri iyi gidince yanlarında 4 kadın da çalıştırmaya başladı.

Gün doğmadan tandırlar yakılıyor

Tandır evinde çalışarak geçimini sağlayan 4 kadın, her sabah erken saatlerde işletmedeki tandırları yakarak yorucu ve zorlu mesailerine başlıyor.

Yevmiye karşılığı çalıştıkları fırında gün boyu hamur yoğurup tandırlarda lavaş ekmeği pişiren kadınlar, aldıkları ücretlerle evlerinin ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar günde 700 ile 1000 ekmek arası üretim yapıyor.

Lavaş ekmeğe Iğdırlıların yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerinden de talep geliyor. Kadınlar 1 TL'ye sattıkları lavaşı Türkiye'nin dört bir yanına da anlaşmalı kargo şirketiyle gönderiyor.

"Ne yapabilirim diye araştırırken aklıma lavaş pişirmek geldi"

Necife Karakuş, yaptığı işten duyduğu mutluluğu anlattı:

"4 çocuğum var, bunların okuması için para lazımdı. Çalışmak istiyordum. Ne yapabilirim diye araştırırken aklıma lavaş pişirmek geldi. KOSGEB'e başvurunca gerekli desteği verdiler. Burayı arkadaşımla açtık. Tip 1 unundan köy lavaşı gibi lavaş çıkarınca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca 4 kadın gelip günlük çalışıp harçlıklarını çıkarıyor. Onların da para kazanıp evlerine ekmek götürmeleri beni mutlu ediyor. "

"Kadınlar yeter ki istesin her işi başarırlar"

Karakuş, çalışmaya başlayınca kendine güven geldiğini söyledi:

"Kadınlara tavsiyem çalışsınlar, üretsinler. Kadınlar çalışmalı, çalışmak güzel şey. İstedikleri işi yapabilirler. Mantı evi, yemek evi açabilirler. Yeter ki istesinler her işi başarırlar."