Hastanelerde ter döken sağlık çalışanları, ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığı'nca oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor.

Yoğun çalışma temposu içinde fedakarca görev yapan, ev ve ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sağlık çalışanları, bireylerin evlerinden çıkmayarak kendilerine destek olmasını istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Ayşen Ayvacı, kendilerine sağlanan imkanlar için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvacı 26 yıldır hemşirelik yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Benimle beraber birçok meslektaşım büyük bir özveri ve samimiyetle bu COVID-19 mücadelesine katkı sağlıyor. Bu süreçte bazı kaygılar yaşıyorduk. Bunlardan biri de ailemizle olan görüşmelerimizdi. Bu yüzden evde kalmamızı önleyecek olanaklar sağlandı. Annem kemik iliği kanseri ve babam da 71 yaşında yani her ikisinde de risk faktörü var. Böyle bir durumda evde kalmam mümkün değildi. Konaklama imkanı sağlanmasaydı ailemize virüs bulaştırmamak için mecbur kendi olanaklarımızla bir yerlerde kalacaktık. Ama sağ olsunlar bu süreçte sağlık personeline böyle bir imkan sağlandı. Bu gerçekten çok güzel bir uygulama. Her türlü imkanımız var ve kendimizi evimizde gibi hissediyoruz."

[Fotoğraf: AA/ Hemşire Ayşen Ayvacı]

"Birçok meslektaşımın da durumu benim gibi"

İmkanlar sayesinde hem ailelerini hem de kendilerini izole ettiklerini anlatan Ayvacı, "Burada konaklayarak hem biz hem de ailemiz rahat ediyor. Çünkü taşıyıcı olma ihtimalimiz de olabiliyor. Bu yüzden kafamız rahat bir şekilde hastalarımıza odaklanmış oluyoruz. Aslında birçok meslektaşımın da durumu benim gibi. Ama buna rağmen herkes özveriyle koronavirüs mücadelesine destek veriyor, hastalarıyla ilgileniyor. İnşallah tüm tedbirleri alarak uyarılara uyarak bu salgını atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Bir insanın hayata tutunmasını sağlamak çok önemli"

Konya Numune Hastanesi Acil Servis'te görevli sağlık memuru Mehmet Akif Karatomas da 10 gündür evine gidemediğini anlattı.

[Fotoğraf: AA / Sağlık memuru Mehmet Akif Karatomas ]

Evlerinden uzakta İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendilerine sağladığı konaklama imkanından yararlandıklarını belirten Karatomas, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Onlar da evlerinde kalarak bize en büyük desteği verebilir. Evimi, çocuklarımı özlüyorum ama bu yaptığımız iş gerçekten daha önemli. Bir insanın hayata tutunmasını sağlamak çok önemli."

"Alınan kararlara uymak hayati önem taşıyor"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da COVID-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi.

COVID-19 ile mücadele sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini anlatan Koç, sağlık çalışanlarının tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

Koç, pandemi ile mücadelede evde kalmanın sağlık çalışanlarına verilebilecek "en büyük ödül" olduğuna dikkat çekerek, "Salgın ile mücadelede başarılı olabilmemiz için vatandaşlarımızın, devletimiz tarafından alınan kararlara uymaları ve evde kalmaları hayati önem taşıyor" dedi.