Her türlü hijyen tedbirinin alındığı gösteriler 7’den 70’e her yaştan Büyükçekmeceliye moral oldu. Evlerinin balkon ve pencerelerinden oyunlara eşlik eden minikler unutulmaz bir gün geçirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Renkli ve coşkulu saatler yaşandı

Okullar, parklar ve çocuk oyun alanlarının tedbir amaçlı kapatılmasının ardından “Evde Kal” çağrısına uyan binlerce çocuk evlerinden çıkamayınca belediye tiyatro kulübü miniklerin evlerinin önüne gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Büyükçekmece’nin birçok bölgesinde gün boyu devam eden tiyatro oyunları, müzik dinletileri çocuklara eğlenceli bir gün sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Çocuklarının yanı sıra ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte zaman zaman renkli ve coşku dolu anlar yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

“Evde Kal” çağrısına uyan ailelerin sevdiği gösterilerin Büyükçekmece’de periyodik olarak sürdürüleceği öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]