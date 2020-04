Önlerine çıkan engelleri, havuzda attıkları kulaçlarla aştılar. Ardı ardına kazandıkları madalyalarla adlarından söz ettirdiler.

Hayatı yüzmeyle değişen engelli sporcular, koronavirüse rağmen durmuyor. Her biri, evlerini birer spor salonuna çevirdi. Gün boyu antrenman yaparak formlarını korumaya çalışıyorlar. Virüs tehlikesi geçtikten sonra tekrar havuza dönmeyi ve yeniden madalyalar kazanmayı hayal ediyorlar.



Engelli sporcular normal şartlarda haftanın altı günü Beylikdüzü Spor Kompleksinde antrenman yapıyordu. Türkiye yüzme şampiyonu omurilik felçli sporcu Ahmet Serdar Demir, Türkiye şampiyonu milli ampute sporcu Emine Avcu, Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi otizmli sporcu Can Demirci, Türkiye şampiyonu otizmli sporcu Baha Mandalı, Türkiye şampiyonu görme engelli kızkardeşler Betül Malkoç, Hayrünnisa Malkoç ve Rabia Malkoç onlardan sadece birkaçı... Her birinin adı her daim azim kelimesiyle yan yana anılıyor. Günboyu evlerinde ter döken engelli sporcular, hiç bitmeyen azimleriyle herkese örnek olmaya devam ediyor.