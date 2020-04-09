Kırklareli Pınarhisar Kaymakamlığı himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Demirbaş, bayram ikramiyesini, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi.

Talep üzerine İsmail dedenin evine giden yetkililer, bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi.

"Her zaman devletimiz bize bakıyor"

Daha sonra kampanyaya yatırılan 1000 lira bağışın makbuzu, Demirbaş'a teslim edildi.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi.

Yaptığı bağışın hayırlı olmasını dileyen Demirbaş, "Her zaman devletimiz bize bakıyor. Bize bir kere ihtiyaç duydu. Biz de her zaman devletimizin yanında olmalıyız. İnşallah bu bağışımız ihtiyaç sahibinin bir nebze de olsa ihtiyacını görmesini sağlar." dedi.