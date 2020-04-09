Sosyal izolasyon için evden çıkmayanların moralini artırmayı amaçlayan müzisyenler, üzeri açık otobüsle dolaşarak, kenttin cadde ve sokaklarında şarkılar söylüyor.

[Fotoğraf: AA]

Maske takarak tedbir alan yaklaşık 10 kişilik grup, otobüste de sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Müzisyenlerin çalıp söylediği nostaljik şarkılara vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Grup, şarkı aralarında "Evde kal, gelecekte birlikte eğleneceğiz" anonsuyla vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]