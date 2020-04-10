Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da 11 bini aşkın ağaç ve çiçek dikildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da park ve bahçelere yaklaşık 11 bin ağaç ve bitki dikildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla fark yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Peyzaj ve yeşil alan çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilerek, şu bilgiler verdildi:
"Şubat ve mart ayı içerisinde sorumluluk alanlarımızda yer alan başta Ortahisar olmak üzere ilçelerimizde bulunan parklarımıza, yeşil alanlarımıza ve kaldırım kenarlarına 11 türde 780 yetişkin ağaç, 19 türe ait 3 bin 816 çok yıllık çalı formlu bitki ve 30 türe ait de yaklaşık 6 bin 500 bitki dikildi. Trabzon'umuzu güzelleştirmek adına yaptığımız programlı dikim çalışmalarımız, her mevsim dikilebilen saksılı bitkilerle yıl boyunca devam edecektir."
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