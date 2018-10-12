Aya Nikola Manastırı'nın 40 yıllık gönüllü bekçisi

Hamdi Kaya, Kırklareli Papuçdere yolu üzerindeki kilise, ayazma ve keşiş odaları bulunan Aya Nikola Manastırı'nı ilkokul çağlarında okul gezisinde tanıdı.

Hayran kaldığı tarihi yapıya define arayanların zarar verdiğini fark eden Kaya, gece-gündüz manastıra sahip çıkmaya başladı.

Manastırı temizleyen ve turistlerden davulla yaptığı müzik sonrasında aldığı bahşişle geçinen Hamdi Kaya, geceleri de manastırda kalıyor.

Turistlerin verdiği bahşişlerle geçimini sağlıyor

Kaya, manastırın varlığını 10 yaşında okul gezisiyle fark ettiğini söyledi.

Definecilerin zarar verdiğini öğrendiği 18 yaşından bu yana da gönüllü olarak manastırın bekçiliğini yaptığını anlatan Hamdi Kaya, "Defineciler kazı yapıyor ve manastıra zarar veriyordu. Benim de buna gönlüm razı olmadı. Her gün buraya gelir gözetlerdim. Ama kazıların gece yapıldığını fark ederek geceleri de burada kalmaya başladım" dedi.

Eşinin psikolojik tedavi nedeniyle İstanbul'da hastanede, çocuklarının da evli olduğunu anlatan Kaya, turistlerin verdiği bahşişlerle geçindiğini belirtti.

"Define aramaya çok gelen oluyor, onları önlüyorum"

Hafta sonraları pek çok yerli ve yabancı turistin manastırı ziyarete geldiğini belirten Hamdi Kaya, şöyle konuştu:

"Buraya ayda en az 2-3 bin ziyaretçi geliyor. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, İngiltere'den geliyorlar. En çok Yunanistan'dan rahipler, papazlar geliyor. Kimse ilgilenmediği için buraya gönül verdim. Buraları yıkılınca gönül verdiğim için temizledim. Gelenler bazen bahşiş veriyor. Define aramaya çok gelen oluyor, onları önlüyorum."

Aya Nikola Manastırı

Yapıdaki bilgilendirmeye göre, manastırın yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor.

Kilisenin iç giriş duvarlarındaki isim ve tarih içeren oyma ve kalemsi yazılardan yola çıkarak yapının 6. yüzyılda Justinyen döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.

1870-1877 yıllarında onarımdan geçen, iki ayrı seviyeden oluşan manastırın basamaklarla inildiği anlaşılan alt kotunda gizli bir geçit olduğu düşünülüyor.

Manastırın üst kotunda yer alan bölümün mezarlık olarak kullanıldığı, bir kısmının kırılmasından ve açılmış çukurlardan mezarların tahrip edildiği anlaşılıyor.

Kaynak: AA