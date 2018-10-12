Çocukları aşırı övmek kötü sonuçlara neden oluyor

"Çok akıllısın", "Benim kızım çok güzel", "En iyisini benim oğlum yapar" gibi cümleleri aileler hemen her gün ve defalarca kuruyor.

Uzmanlara göre, çocukların hoşuna gideceği düşünülen bu gibi yorumların çocuğa yarardan çok zararı var.

Çocuğu sürekli övmek, çocuğun egosunu şişiriyor ve en küçük bir başarısızlıkta mutsuz olmasına neden oluyor.

Övgüyü gayrete ve çabaya yapmak gerekiyor

Özellikle okul öncesi döneme dikkat etmek gerekiyor. Aşırı derecede övülen çocuk, kendiyle ilgili gerçek olmayan sanal bir dünya oluşturuyor ve o dünyanın yıldızı oluyor.

Okul hayatı başladığında ise çocuk o yarattığı dünyanın gerçek olmadığının farkına varıyor.

Kişiliğin şekillendiği ergenlik çağına geldiğinde ise bu durum büyük risk taşıyor. Çocuk kendini toplumdan soyutlayabiliyor.

Uzmanlar, ailelere "Çocuklarınızı bir zorluğun üstesinden geldiği zaman övün" diyor. Yani övgüyü kişiliğe değil, gayrete ve çabaya yapmak gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber