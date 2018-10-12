Rusya'da sıra dışı bir iş: Kedi şefliği

Rusya'da bulunan 70 başıboş kedinin bakımı için belediye işe alım ilanı verdi.

"Aranıyor: Kedi şefi, Yer: Rusya Zelenogradsk, Görevler: Şehirdeki yaklaşık 70 başıboş kediyi eğitme."

Bu ilana başvuran 80 kişi arasından Svetlana Logunova "kedi şefi" olarak seçildi. Kasabadaki "kedilerin koruyucusu" olan Logunova'ya yeşil ceket, siyah papyon, şapka ve bisiklet verildi.

Ayrıca kedilerin bakım ve beslenme giderleri için aylık 85 dolar bütçe ayrıldı.

Günün belli saatlerinde mamaları verilen ve şefleri tarafından bakımları yapılan kediler, çevredekiler tarafından da ilgi görüyor.

Kaynak: Reuters