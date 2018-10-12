  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.93
    EURO 6.871
  • BIST 95174.07
    ALTIN 232.294
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bebek filler dünyaya ayak uyduruyor

Bebek filler dünyaya ayak uyduruyor

ABD San Diego Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 filin yetişkinlere ayak uydurmaya çalışması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

ABD San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki 2 bebek fil...

İsimsiz olan henüz 2 haftalık, "Zuli" adlı olan ise 9 haftalık. İkisi de hayvanat bahçesi görevlilerinin gözetiminde büyüyor.

Bebek filleri 2 ila 4 yıl hemşireler kontrol ediyor. Ayrıca filler her gün ortalama 1 kilogram daha ağırlaşıyor.

"Vücut hareketlerinin ne anlama geldiğini öğreniyorlar"

Görevlilerden Mindy Albright, fillerin günde 1 saat kadar hemşire kontrolünden geçtiğini ve günün büyük bir kısmınında uyuduklarını anlattı. 

Albright, filleri seyretmenin, onları habitatlarında görmenin bir macera olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Vücut hareketlerinin ne anlama geldiğini öğreniyorlar. Bazen onların hortumlarını tekmelemeye çalıştıklarını bile görüyorsunuz. Yüzlerinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bunları görmek bizim için harika."

Kaynak: Reuters

Etiketler: zuli, yavru fil, san diego hayvanat bahçesi, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER