Bebek filler dünyaya ayak uyduruyor

ABD San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki 2 bebek fil...

İsimsiz olan henüz 2 haftalık, "Zuli" adlı olan ise 9 haftalık. İkisi de hayvanat bahçesi görevlilerinin gözetiminde büyüyor.

Bebek filleri 2 ila 4 yıl hemşireler kontrol ediyor. Ayrıca filler her gün ortalama 1 kilogram daha ağırlaşıyor.

"Vücut hareketlerinin ne anlama geldiğini öğreniyorlar"

Görevlilerden Mindy Albright, fillerin günde 1 saat kadar hemşire kontrolünden geçtiğini ve günün büyük bir kısmınında uyuduklarını anlattı.

Albright, filleri seyretmenin, onları habitatlarında görmenin bir macera olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Vücut hareketlerinin ne anlama geldiğini öğreniyorlar. Bazen onların hortumlarını tekmelemeye çalıştıklarını bile görüyorsunuz. Yüzlerinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bunları görmek bizim için harika."

Kaynak: Reuters