Eski oyuncakları kimsesiz çocuklar için tamir ediyorlar

Bursa Orhangazi'de yaşayan Muammer Kavazoğlu, geçen yıl başlattığı "Atma! Tamir olsun, Çocuklara Umut olsun" adını verdiği projesiyle oyuncakların geri dönüşümünü sağlıyor.

2 bin 50 oyuncağı yenileyerek çocuklara ulaştırdı

Kiraladığı dükkanda çevresinden topladığı veya ülkenin birçok yerinden kargoyla gönderilen eski oyuncakları tamir eden Kavazoğlu'nun annesi de pelüş ve oyuncak bebeklerin yırtık bölümlerini dikiyor, elbiselerini yıkıyor ve saçlarını tarayarak projeye destek veriyor.

Anne oğul, maddi gelir elde etmeden yürüttükleri projeyle, dernek ve şahıslardan gelen oyuncak taleplerine yeniledikleri oyuncaklarla cevap vermeye çalışıyor.

Tamir ettiği oyuncakları çevresindeki çocuklara hediye ettiğini anlatan Kavazoğlu, "Dışarıda bulduğum ve yenilediğim oyuncakları çevremdeki çocuklara hediye ettim. O çocukların mutluluğu ve gözlerindeki sevinci görünce 'Ben bunu yapacağım' dedim ve kendimce bir proje başlattım. Bu süre zarfında da 2 bin 50 oyuncağı yenileyerek çocuklara ulaştırdım" dedi.

Hatay'da bir yurda 400'e yakın oyuncak

Tamir ettikleri oyuncakları gelen taleplere göre çocuklara ulaştırdıklarını belirten Muammer Kavazoğlu, şunları söyledi:

"Okullara, derneklere, kurslara, talepte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara gönderdik. Şimdi Hatay'a 400'e yakın oyuncak göndereceğiz. Reyhanlı'da bir yetimler yurdu var. Bizimle iletişime geçip oyuncak istediler. Biz de oyuncaklarımızı hazırladık. Yakın zamanda yollayacağız. Talep sırasına göre kimden önce istek gelirse önce onu temin ediyoruz."

Kavazoğlu, projeden gelir elde etmediğini dile getirerek, "Projemize sponsor arıyoruz. Herkes projeyi çok beğeniyor. Kimi zaman sanatçılarımız dahi destek veriyor" dedi.

Projeye destek veren anne Şükran Kavazoğlu da, oğlunun projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdıktan sonra kendisinden yardım istemesiyle böyle bir yola girdiklerini söyledi.

Kaynak: AA