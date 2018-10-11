Düzce'de 95 kız çocuğu rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı

Düzce Çocuk Hakları Komitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla 95 kız çocuğu, yürüyüş düzenledi.

İstanbul Caddesi boyunca yürüyen çocuklar, daha sonra sinemaya gitti.

Film izledikten sonra çocuklar, Anıtpark Meydanı'na gelerek, farkındalık oluşturmak için dileklerini fısıldadıkları rengarenk balonları uçurdu.

"Ayrımcılıklara karşı çıkmak için dilek tuttuk"

Düzce Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Beyza Küçük, komite olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 15 komite üyesi ve 95 kız çocuğunun bir araya geldiğini anlatan Küçük, "Sinemaya gittik. Şimdi de dilek tutup balon uçurduk. Kız çocuklarına yapılan ayrımcılıklara karşı çıkmak için dilek tuttuk. Bugün koruyucu ailede bulunan, sosyal ekonomik destek alan çocuklar ve köy okullarında okuyan kız çocuklarıyla bir araya geldik" dedi.

Kaynak: AA