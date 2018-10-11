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11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Günü"

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleriyle 2011 yılında 11 Ekim tarihini "Dünya Kız Çocukları Günü" ilan etti.

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11 Ekim &quot;Dünya Kız Çocukları Günü&quot;

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, 2012 yılından itibaren 11 Ekim'in "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmesine ilişkin Türkiye, Kanada ve Peru tarafından hazırlanan karar tasarısı bütün ülkelerin onayıyla kabul edildi.

Kararda bu kapsamda BM'ye üye tüm ülkeler, BM'nin ilgili kurumları, diğer uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları, 11 Ekim'i "Dünya Kız Çocukları Günü"' olarak kutlamaya ve kız çocuklarının durumlarıyla ilgili tüm dünyada bilinç oluşturmaya çağrıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu günün önemine dikkat çekti.

 


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından "Urfa'da bir lale" notuyla paylaştığı mesajla kutladı.

 


Etiketler: türkiye, Peru, Kanada, dünya kız çocukları günü, BM
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