İstanbulluların hayal ettiği yaşam: Hobi bahçesi





Serhan Sevin / TRT Haber

Trafik, ulaşım sorunu, kalabalık, keşmekeş…

Bunlar İstanbulluları sinir ve stres sahibi yapan etkenlerden bazıları.

İstanbul’da çalışan çoğu insan bu etkenlerden dolayı sessiz, sakin bir yaşamın, bahçeli bir evin hayalini kuruyor.

Bahçeli bir eve sahip olmak İstanbul’da her zaman mümkün değil. Ama hobi bahçesi sahibi olarak toprakla uğraşmak, çiçek, sebze yetiştirmek mümkün.

İstanbul halkı nefes alıyor

Beykoz Belediyesi, tüm İstanbullulara açık hobi bahçeleri ile stresini toprakla ilgilenerek atmak isteyenlere imkan sağlıyor.

Çubuklu-Kiremitdere mevkisinde kurulan hobi bahçeleri, günlük hayatın dışında İstanbul halkına nefes alma fırsatı sunuyor.

20 dönüm arazi üzerine kurulan hobi bahçesinde, 50’şer metrejkarelik 100 minik tarla var.

Yaz-kış ekim yapılabilen bu tarlacıklarda, İstanbullular doğa ve toprakla buluşarak şehir hayatından kendilerini arındırıyor.

Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği hobi bahçesinde ebeveynler çocuklarının sadece kent hayatını değil doğayı, hayvanları ve toprağı da tanımasını istiyor.

Yetiştirilen ürünler sağlıklı ve organik

Bu ailelerden biri de Oral ailesi.

Yunus Oral ve eşi Aysel Oral çocuklarıyla hemen hemen her gün hobi bahçesinde bulunan tarlacıklarında vakit geçiriyor.

Tarla, Aysel Oral'ın eşine doğum günü hediyesi.

Ekip biçmeye balkonundaki saksılarda başlayan Yunus Oral, hobi bahçesinin ardından hemen hemen her türlü sebzeyi ekerek yetiştirmeye başladı.

Yazları domates, biber, salatalık karpuz eken Oral ailesi kışın ise ıspanak, lahana, taze soğan, bezelye gibi sebzeler ekiyor.

Hobi bahçesinde iş hayatının stresinden uzaklaştığını söyleyen Yunus Oral, aynı zamanda yetiştirdiği ürünlerle ailesine sağlıklı gıda sağladığını anlattı.

Hobi bahçesinde komşuluk ön planda.

Tarla sahiplerinin hemen hemen hepsi birbirini tanıyor, yetiştirdikleri ürünleri birbirlerine ikram ediyor, birlikte yemek yiyor ve hatta hobi bahçesi dışındaki sosyal hayatlarında da görüşüyorlar.

Sırada binler var

Yunus Oral çocuklarının burada büyüdüğünü, özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe olmalarının çocuklarının gelişimine büyük katkı sağladığını söylüyor.

2 yıldır hobi bahçesindeki tarlalarını ekip biçen Yunus Oral ve ailesi uzun yıllar boyunca doğa ve toprakla iç içe kalmak istiyor.

İstanbullulara huzurlu ve sakin bir hayat sunan hobi bahçesine talep çok fazla. 50 metre karelik alanlar için şu an yaklaşık bin 200 kişi sırada bekliyor.