Büyükyayla Göleti Frig kayıklarıyla canlanacak

Eskişehir'de Seyitgazi Belediyesi tarafından imal ettirilen hibrit teknolojiye sahip doğa dostu Frig kayığı, Kaymakam Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın katıldığı etkinlikte Büyükyayla Göleti'ne indirildi.

Hasan Kalın, Frig Vadisi'ni canlandırmak için çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını, bunların içinde doğa ve su turizmi de olduğunu belirterek, Frig kayığını bölgedeki Büyükyayla Göleti'nde yüzdüreceklerini söyledi.

"Doğayı kirletmiyor"

"Artık Büyükyayla'ya gelen turistlerimizi, misafirlerimizi kayık turuyla yeşil ve göl manzarasıyla ağırlayacağız" diyen Kalın, şöyle konuştu:

"Projemizin asıl önemli olan taraflarından bir tanesi de yenilenebilir enerjiyle çalışan hibrit motorlarla çalışan kayıkla gezinti yapılıyor olması. Hem sessiz, hem de doğayı kirletmiyor. Yenilenebilir enerji ile çalışmasından dolayı da bu proje ayrıca önem arz ediyor. İnşallah bu güzel projemizle misafirlerimizi güzel doğamızla buluşturmayı hedefliyoruz. Sayın Kaymakamımız Cüneyt Demirkol ve mahalle muhtarımız Hüsamettin Kenar ve değerli bürokrat arkadaşlarımız ile ilk turumuzu gerçekleştirdik. Uygun olduğu takdirde ilerleyen zamanlarda su turizmini de bölgemize kazandırmış olacağız. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun."

Kaymakam Cüneyt Demirkol da bu tür projelerin ülkede artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirterek, "Özellikle doğa katliamlarının sık yaşandığı son çeyrek yüzyılda çevre dostu ve doğaya zararı olmayan, tamamen doğanın kendi içerisindeki enerji ile çalışan bu tip turizm amaçlı kayıkların daha da çoğalmasını istiyoruz. Frig Vadisi'nin hak ettiği değerde tanıtılmasını istiyoruz" dedi.

Kayığı imal eden Halit Şahin ise Frig motifli kayığın 14 metre uzunluğunda, 15 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA