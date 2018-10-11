Kayseri kitap fuarında geri dönüşüm malzemesi getirene ücretsiz kitap verilecek

2. Kayseri Kitap Fuarı'nın tanıtımı dolayısıyla tarihi Kayseri Lisesi'nde basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir zamanlar makarr-ı ulema (bilginlerin merkezi) olarak anılan Kayseri'yi eskiden olduğu gibi bir kültür kenti haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Atık malzeme getirene ücretsiz kitap"

Geçen yıl "Okuyan şehir" sloganını kullandıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Sloganımızı 'En çok okuyan şehir' olarak değiştiriyoruz. Fuara yaklaşık bin 800 yayınevi başvurdu. 130 yayınevi stant açacak. 300'ü aşkın yazar, şair ve gazeteci imza günleri, söyleşileriyle burada bulunacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında fuara gelirken bir atık malzeme getirene ücretsiz kitap vereceğiz. Böylece sosyal bir projeye de destek vermiş olacağız."

Ziyaretçi çocuklarına kreş

Çelik, fuara gidecek ailelerin söyleşilere rahat katılabilmeleri ve stantları gezebilmeleri amacıyla ücretsiz kreş hizmeti verileceğini söyledi.

Kitap fuarına öğrencilerin gidebilmesi için de servis imkanı sağlayacaklarını anlatan Çelik, "200 bine yakın öğrencimizin fuara öğretmenleriyle katılmaları için ring seferleri düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz fuardan öyle memnun kalıyor ki okulla geldikleri fuara ertesi gün de ailelerini getiriyorlar" dedi.

Kaynak: AA