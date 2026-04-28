AA 28.04.2026 16:58

Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 534'e çıktı

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 534'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geçen sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 534'e, yaralı sayısı 7 bin 863'e ulaştı.

Bu sürede İsrail saldırıları nedeniyle 16 hastanenin zarar gördüğü ve toplam 100 sağlık çalışanının öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan İsrail
Trump: İran az önce bize “çöküş aşamasında” olduğunu bildirdi
DMM: Sahte kura listelerine itibar etmeyin
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
Kurtulmuş'tan AYM'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj
AYM'nin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 64. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
Trump: İran az önce bize "çöküş aşamasında" olduğunu bildirdi
Gazze'de haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
