33 yılını ağaç dikmeye adadı, tek isteği gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak

Çin Zunyi'de yaşayan 76 yaşındaki Wei Fafu, 1985'te bir festivale gidiyordu.

"Ağaç Dikme Günü" ile ilgili rapor yayımlayan bir gazete aldı. Raporda hükümet çorak dağlara ağaç dikmek için halkı sözleşme yapmaya çağırdı.

Fafu, bu görevi sadece çorak bir dağı ağaçlandırmak olarak görmedi. Bu görev hayatının bir parçası haline geldi. Öyle ki elde ettiği bütün geliri gübre satın almak ve ağaçların bakımını yapmak için harcadı.

Fafu'ya 2009 yılında tüm ağaçların kesilmesi karşılığı milyonlarca dolar teklif edildi. "Tüm ağaçlar kesildikten sonra tekrar ağaç dikebileceksin" deseler de, Fafu ağaçları para için dikmediğini söyledi.

Onun için önemli olan para kazanmak değil...

Wei Fafu 33 yıldır eşiyle birlikte 76 hektarlık alanı yeşillendiriyor. Onun için önemli olan para kazanmak değil. Fafu, "yeşil" bir bankaya sahip olduğu için kendini şanslı buluyor. Her ne kadar sonbaharda hava serinlese de her zamanki işine devam ediyor.

Fafu, ormanı devriye gezmek için erkenden uyandı, ağaç hırsızlığına ve yangın çıkma ihtimaline karşı etrafı kontrol etti.

Hayatının kalanında da ağaç dikmeye devam edecek

Ona ağaç dikme konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu sorulduğunda, orman tahribatının acısını ateşle deneyimlediğini söyledi.

Şimdiyse onun sayesinde yüzlerce ağaç, eskiden taşların dışında hiçbir şeyin olmadığı dağlardan gökyüzüne uzanıyor.

Wei Fafu'nun azmi sayesinde yöre halkı da ekolojik açıdan bilinçlendi. Artık daha az insan ağaçları kesmek için dağa gidiyor. 2015 yılında "örnek çalışan" seçilen Fafu, kalan yıllarını da gelecek nesillere yeşil bir arazi kalmasını sağlayacak şekilde geçirecek.

Kaynak: Reuters