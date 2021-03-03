Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu, medya sektörüne yıllarca emek vermiş bir gazeteci. Aktif çalışma hayatı geride kaldığında ve sahip olduğu boş zamanı doldurmak için başını ellerinin arasına koyduğunda aklına yıllarca biriktirdiği arşivi geldi. Bu arşivde haber kupürleri, belgeler ve fotoğrafların yanı sıra bir şey daha vardı. O da hikayelerini derlediği muhtaç insanlar, dramlar. Bu insanlar için harekete geçmeye karar verdi. Bir bisiklet aldı ve sokaklara çıktı.

Kapı kapı dolaşıyor

Güne sabah namazıyla başlıyor. Bisikletine atladığı gibi çoğu tanıdık olan mahalle esnafını teker teker ziyaret ediyor. Kiminden ekmek, kiminden birkaç poğaça alıyor. Lokanta, kasap, fırın derken gidonuna astığı poşetler dolmaya başlıyor.

İyilik zinciri

Bitikçioğlu’nu herkes tanıyor. Pek çoğunun Cüneyt abisi o. Seviyorlar ve çıktığı yolda desteklerini esirgemiyorlar. Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu ile başlayan bu iyilik hareketine dahil olarak bir zinciri oluşturmuş durumdalar. O zincirin halkalarına da her geçen gün yenileri ekleniyor.

Vapurla yazlık bölgelere gönderiyor

Toplanan yiyecekler türüne ve iletileceklere göre tasnifleniyor. Bu iyilikten hem insanlara hem de sokak hayvanlarına pay var.

İhtiyaç sahipleri de yolunu gözlüyorlar. Bisikletine atlayıp önceden belirlediği noktalara gidiyor ve toparladıklarını dağıtmaya başlıyor. Geçmişte yaptığı haberlerden kimin nerede ve neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Pek çok esnaftan destek aldığı için de toparladıkları ihtiyaçtan fazlası olabiliyor. Bu nedenle iyilik alanını her geçen gün genişletiyor. Uzaktakileri de unutmuyor.

Sokak hayvanları için topladığı yiyecekleri, Kadıköy Vapur İskelesi’nden hareket eden vapurlarla yazlık bölgelere gönderen Bitikçioğlu, İstanbul’un nüfusu kalabalık olduğundan sokak hayvanlarının aç kalmadığını, yazlık bölgelerde yaşayan hayvanların daha çok ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Arşivle başlayan iyilik

Bu iyilik hareketi bir arşivle başladı. Bitikçioğlu, tüm zamanını buna ayırıyor.

“Ben emekli gazeteciyim. Mesleğimde de birçok haber yaptım. Haberlerimde yer alan kimsesiz, yardıma muhtaç insanları arşivledim. Bu insanlara da elimden geldiğince yardım ediyorum. Emekli olduktan sonra da dedim ki, ben bu insanlara nasıl faydalı olabilirim. Esnaflarla muhabbetim olduğundan dolayı esnafların dükkanlarında akşamdan kalanları topluyorum. Yenilebilecek olan börek ve poğaçaları alıyorum. Onları belirli noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Hayvanların yiyecek olduğu artıkları da hayvanlar için paketliyorum. Esnaftan kırsal bölgelere gidenler var, hatta bu iş için gönüllü olanlar var. Topladığım yiyecekleri onlarla birlikte kırsal bölgedeki hayvanlara yolluyorum. Esnafları sabah ayrı dolaşıyorum, akşam da ayrı dolaşıyorum. Akşam da kasaplara gidiyorum. Onlar da artan kemik ve etleri veriyorlar.”

“Hayvanlar eziyet edeni de, merhamet edeni de tanır”

Başlattığı iyilik hareketi büyüyünce evinin kapılarını da açmış Bitikçioğlu.

“Topladığım malzemeleri evimin altındaki depolama dolaplarına yerleştirdim. Yemekleri birkaç gün muhafaza edebiliyorum. Yola giden komşularıma veriyorum, dağıtıyorlar. Sokaktaki bu hayvanlar dilsiz, bunlara sahip çıkmamız lazım. Haberlerde görüyorum, hayvanları tekmeliyorlar, taş atıyorlar. Buna çok üzülüyorum. Yazık, o hayvanın dili yok. Hayvanlar kimseye saldırmaz. Hayvanlar eziyet edeni de tanır, merhamet edeni de. Beni gören hayvanlar sevgisini göstermek için üzerime atlıyor. Benim yaptıklarımı gören esnaf ve vatandaşlar da bana çok destek oluyor. Bazen bir esnaf ‘abi benim içimden geldi, ben sana bugün 3 kilo kıyma vereyim de ihtiyaç sahiplerine dağıt diyor’ ben de onları götürüp ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Tavuk, peynir, pasta veren de oluyor. ‘Bunu da benim hayrım olarak ihtiyaç sahiplerini ulaştırır mısın’ diyorlar. Esnaf, ‘abi sen bizden aldıklarını nereye veriyorsan işlerimiz daha da açıldı’ diyor. Yardım edenler, ‘ne olursun abi bizi unutma, bak biz unuturuz yardım etmeyi, vebali sana’ diyenler var. ‘Ben her ay bu zekatı vereceğim, benden bu zekatı iste’ diyor bir başkası. Ben de onlardan alıyorum ihtiyaç sahiplerine gönderiyorum.”

“Yazlık bölgelerde hayvanlar sahipsiz kalıyor”

Sokak hayvanları için topladığı yiyecekleri öncelikle yazlık bölgelere gönderiyor Bitikçioğlu çünkü insanlar gidince yalnız kalıyorlar.

“Yazlık bölgelerde kışın insan olmadığı için hayvanlar daha aç oluyor. Ben de topladığım yiyeceklerin bazılarını, Kadıköy Vapur İskelesi’nden hareket eden vapurlarla Yalova’ya, Çınarcık’a gönderiyorum. Vapur çalışanları da yardımcı oluyor. Ben götürüyorum, onlar bana bırakmadan alıp vapura yüklüyorlar, oradaki gönüllülere teslim ediyorlar. Vapur kaptanları erzakları götürmek için birbirleriyle yarışıyor.”

“Hayvanlar orada açken insanlar nasıl evinde tok yatar?”

İyilik yapmak onu mutlu ediyor. Yıllarca haberlerini yaptığı dezavantajlı kesimlere ulaşmak, somut adımlar atabilmek onun en büyük motivasyonu.

“İyilik gibisi yok. İyilik yapmak lazım. İnsanlara, hayvanlara faydalı olmak lazım. Ben böyle mutlu oluyorum. Bazı insanları yüzü hiç gülmüyor. Biraz gül, gülmek bile bir sadakadır. İnsanlara mesajım; dokunsunlar. Öyle insanlar var ki fakir, fakirim diyemiyor. Allah benim karşıma çıkarıyor. Sokak hayvanlarına da her zaman yardımcı olmamız lazım. Onlara merhamet etmemiz lazım. O hayvanlar orada açken insanlar nasıl evinde tok yatar, anlamıyorum.”

Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu uzun süren meslek yaşamının ardından çıktığı yolda pek çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Yaşamı boyunca bunu yapmaya devam edecek. Her sabah önce arşivini karıştıracak ve unuttuğu birileri varsa bisikletine atlayıp ona ulaşacak, çıkınındaki yiyeceklerle.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek