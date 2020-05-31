Antalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde, uzun süredir evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada sinema" etkinliği düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi salgın sürecinde vatandaşlara moral vermek için Uncalı bölgesi açık pazar alanına dev ekranlarda sinema sistemi kuruldu.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 100 aracın alındığı alanda çevreye rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesi araç radyo frekansıyla araç içinden dinlendi. Vatandaşlar Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Aile Arasında" filmini seyretmenin keyfini çıkardı.

Arabada sinema keyfini ailesiyle çıkaran Bülent Kaya, salgın nedeniyle aylardır dışarıya çıkamadıklarını anlattı. Belediyenin düzenlediği sinema etkinliğini duyunca çok sevindiklerini belirten Kaya, "Ailemizle çayımızı, mısırımızı alıp geldik. Sinemaya gidemiyorduk, sosyal bir aktivitemiz kalmamıştı. Bu bizim için güzel bir nostalji oldu." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sahil dolgu alandaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, girişte kuyruk oluşturdu. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara belediye ekiplerince patlamış mısır ikramında bulunuldu. Ücretsiz etkinlikte "Bayi Toplantısı" filmi izlendi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinliğe vatandaşların katılımının çok yüksek olduğunu söyledi. Yüksel, vatandaşlara bu salgın sürecinde eğlenceli vakit geçirme imkanı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek "İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye ailelere sahilde korona tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Film izleyenlerden Muhammet Enis, "İlk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Arabamızın içinde film izliyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik oldu. Çok beğendik." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarının içinden sinema filmi izledi.

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajına etkinlik için giden yüzlerce araç, kurulan iki dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri araçların camlarını temizlerken, bazı görevliler de vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır dağıttı.

[Fotoğraf: İHA]

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.

Etkinlik öncesinde eşi Melek Arı ile birlikte filmi izlemek için alana giden Belediye Başkanı Rasim Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında benzer etkinlikleri düzenlenmeye devam edeceklerini belirtti.

İnsanların araçlarının içinde film izlemekten keyif aldığını kaydeden Arı, katılımcıların araçlarının içinden izleyebileceği şekilde konser düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.