Siirt'te Şendur ailesi 3 kuşaktır geçimlerini kolonyacılık mesleğinden sağlıyor. 56 yaşındaki Orhan Kemal Şendur, babasından devraldığı kolonyacılık mesleğini oğluyla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mesleğini severek yürüten Orhan Kemal Şendur, Cumhuriyet Caddesi'nde babasının kendisine açtığı iş yerinde bir şişe kolonya ile mesleğe ilk adımı attığını anlatarak, 43 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Sadece Siirt'te değil Türkiye'nin farklı illerinden de müşterilerinin bulunduğunu aktaran Şendur, Türkiye genelinde müşterilerine talep ettiği kokuları ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Babamın açtığı iş yerinde 43 yıldır çalışıyorum. Şimdi oğlumla bu işi sürdürüyoruz. İnşallah bu mirası torunlarım da devralacak. Türkiye'nin her yerine kolonyaları gönderiyoruz" diyen Şendur, kaliteye çok önem verdiklerini belirtti.

Mesleğiyle gurur duyduğunu, geçimini bu meslekle sağladıklarını ifade eden Şendur, şöyle konuştu:

"Bu işe çok değer veren biri olarak müşteriye verdiğim kolonyanın en az bir hafta kokusunun kalmasına özen gösteriyorum. Bana kolonya üreticiliği için çok teklif geldi ama gitmedim. Koronavirüs salgını dolayısıyla kolonyaların kalitesini daha da artırdık. Vatandaşlarımız zaten koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor, biz de fiyatı yükseltsek haksızlık yapmış oluruz. Fırsatçılara pirim vermediğimiz gibi onlara meydan okuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"İlk başladığım yıl kimse kolonya almaya gelmiyordu"

Mesleğe bir şişe ile başladığı belirten Şendur, şimdi ise binlerce şişe kolonya sattığını ifade etti.

Şendur, "İlk başladığım yıl kimse kolonya almaya gelmiyordu. Dönemin Siirt belediye başkanına hediyelik kolonya verdim. Kısa sürede kokusu çok beğenildi. 3 ayda 10 bin kolonya sattım. Her bayram öncesi gelenler bu kolonyayı almaya başladı. Üretim üç katına çıktı" dedi.

Şendur'un oğlu Berat Şendur da dededen devraldıkları mesleği sürdürmenin sevincini yaşadığını belirterek, babasıyla yıllardır bu mesleği sürdürdüklerini söyledi.

Şendur, zamanla iş yerindeki çeşitliliği artırdıklarını, kolonyanın yanında parfüm, esans ve oda spreyi de ürettiklerini söyledi.