Haber Giriş: Kaynak: DHA
Öğrencilerine ders verebilmek için köyün tepesine çıkıyor
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da, tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, kaldığı köyde internet çekmemesi nedeniyle yüksek arazilere çıkıp öğrencilerine ders veriyor.
Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesinin tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine eğitimi uzaktan vermeyi sürdürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Okulların tatil olması nedeniyle merkeze bağlı Hıdırbaba köyüne yerleşen Alemdaroğlu, köyde internet çekmeyince tepeye çıkarak, öğrencilerine ders veriyor.
Alemdaroğlu'nun, köyün tepesinde koyduğu yazı tahtasında işlediği dersi internet üzerinden öğrencilerine aktarması, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Etiketler: uzaktan eğitim tarih öğretmeni köySon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:44
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