Sayıları günden güne milyonlara ulaştı...

Halkı tedirgin eden böcekler Adıyaman'ın dört bir yanını sardı.

Şikayetler üzerine, Adıyaman Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi harekete geçti.

Avcı böcek olarak adlandırılan böcekler hakkında çalışma başladı.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şaban Karaat, şöyle konuştu:

"Bunlar tamamen bizlere faydalı böcekler içinde. Bize zararlı diyebildiğimiz veya bitkilere zararlı diyebildiğimiz böceklerin yumurtalarını yiyerek beslenirler. Böylece bizlere faydalı olurlar."

Gece, ışığın olduğu bölgelerde toplanan böceklerin insan ve bitki yaşamı için faydalı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber