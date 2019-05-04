Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, konumu, mimari yapısı ve işleviyle İstanbul’un en önemli simgelerinden biri.

1970 yılında yapımına başlanan köprü, trafiğe açıldığı 1973 yılından beri kesintisiz olarak hizmet veriyor. Uzunluğu 1560 metre olan köprünün genişliği 33 metre. Otoyolun deniz mesafesinden yüksekliği 65 metre, köprünün en yüksek noktası denizden 165 metre yükseklikte. En önemli özelliği ise ayaklarının bağlı bulunduğu toprakların iki farklı kıtaya ait olması.

Günde 200 bin araç geçiyor

Günümüzde Avrupa'dan Asya'ya ya da Asya'dan Avrupa'ya araçla geçmek için Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi alternatifler olsa da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yıllarca bu yükü tek başına taşıdı.

Yoğunlaşan nüfus ve araç sayısı nedeniyle her dönem ziyaretçisi artan İstanbul Boğazı’nın ilk köprüsünü, günümüzde günde çift yönlü olarak toplam 200 bin araç kullanıyor. Bu araçların oluşturduğu ağırlık ise köprünün maksimum taşıma kapasitesinin çok altında. Mevcut kapasitesi yaklaşık 14 bin 500 ton civarındayken günlük taşınan ağırlık yaklaşık 3 bin ton.

Zaman zaman farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki ana halata bağlı 120 çift, toplamda da 240 askı halatı bulunuyor.

Köprüde 7 gün 24 saat mesai

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bakım ve onarım çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülüyor.Toplamda 49 kişilik ekip köprünün düzenli olarak bakımını yapmakla beraber, otomatik geçiş sistemlerinden temizlik işlerine, elektrik ve elektronik işlerinden köprünün sürekli izlenmesine kadar birçok işle ilgileniyor. Ekip, iki kıtada birden çalışmanın ayrıcalığını da yaşıyor.

Alanında uzman kişiler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda dağcılık eğitimi alan kişiler de görev yapıyor. Ulaşılması zor noktalardaki sorunlar dağcılık teknikleri kullanılarak çözülüyor. İstanbul trafiği için oldukça önemli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcanıyor.

İstanbul trafiğinin en kritik noktası

Birçok ana yola bağlantısı olması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafik açısından oldukça önemli kılıyor.

Yaşanabilecek en ufak aksaklık kilometrelerce gerideki trafiği olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle köprü üzerinde trafiği etkileyebilecek sorunlara karşı da ekipler sürekli hazır bekliyor. KGM ekipleri, yaşanan trafik kazalarına anında müdahale ediyor.

Yaşanan bir intihar girişiminde ise sorunun çözümü sadece ekiplerin elinde olmuyor. Emniyet güçlerine bağlı özel bir arabulucu ekibi, intihar teşebbüsünde bulunan şahsı girişiminden vazgeçirmeye çalışıyor. Yıl içinde intihar girişiminde bulunanların sayısı yüzleri aşıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu