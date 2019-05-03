Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde şiddetli sağanak nedeniyle köyden geçen Aras Nehri taştı. Nehrin taşması ve sağanak yüzünden yaşanan selde köydeki bazı evler ile iş yerlerinin bodrum ve giriş katları su altında kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle Iğdır-Kağızman kara yolu üzerindeki Akçay köprüsü de su altında kaldı. Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter sel yaşanan köyde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlardan Haydar Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin bahçesinin ve iş yerinin su altında kaldığını söyledi.

Murat Kaya da nehrin taşması sonucu sel yaşandığına işaret ederek "Aras Nehri taştı, köprü sular altında kaldı ve mağdur olduk." dedi.

Kaynak: AA