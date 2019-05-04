Folklor gösterisi düzenlendi, seyyar stantlar kuruldu. Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığı, Yassıköy’de 19'uncusu düzenlenen kiraz festivalinde bir araya geldi.
Festivalin açılış törenine Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin folklor gösterisi damga vurdu.
Yassıköy Belediyesi, Türkiye'nin Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay ve Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'na plaket sundu. Asafoğlu, kiraz üretiminin bölge için önemini vurguladı.
Bölgede 8 köyde kiraz üretimi yapılıyor. Kiraz üretimi tütünden sonra Batı Trakya Türk azınlığının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber