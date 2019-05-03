Çalışma Grubundan yapılan yazılı açıklamada, kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmekten yargılandığı davada, Assange'ın 50 hafta hapse mahkum edilmesinden dolayı İngiliz hükümetine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, Assange'a uygulanan orantısız hapis cezası da dahil olmak üzere kendisine yönelik eylem biçiminden derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Çalışma Grubunca, kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmenin "küçük bir ihlal" olduğunun altını çizilerek, İngiliz hükümetinin Assange'ı özgürlüğünden mahkum etmesinden üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Assange'ın İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesinde tutulmasına da tepki gösterildi.

Assange'a yönelik bu muamelenin, insan hakları standartları tarafından öngörülen "zaruret ve orantılılık ilkelerine" aykırı olduğu kaydedildi.

Belmarsh'a giden süreç

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Assange'ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Kaynak: AA