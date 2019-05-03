TİKA'nın katkılarıyla düzenlenen kongrenin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan Milletvekilleri, doktorlar, uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

''Bağımsızlığın ardından Azerbaycan'a her alanda destek verdik, bunların başında tıp sahası geliyor''

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Kongrede açıklamalarda bulundu.

Bu kongrelerin Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliğini güzel bir şekilde yansıttığını vurgulayan Büyükelçi Erkan Özoral, ''Biz Türkiye olarak, bağımsızlığını ilan ettiği ilk günden itibaren Azerbaycan’a her konuda destek vermeye başladık. Bu alanların başında da tıp sahası gelmektedir. Azerbaycan’ın tıp sahasında elde ettiği başarıları görmek, kaydettiği gelişimi görmek, biz bütün Türkler için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 25 yıldır faaliyetlerini yürüttüklerini anımsatan TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki ise, ''Faaliyetlerimiz sağlıktan eğitime, tarımdan kültürel iş birliğine kadar bir çok alanı kapsıyor. Bizim sağlık alanında geçmiş yıllardan bugüne kadar tecrübe paylaşım programları olsun, eğitim programları, tıbbi alanlar olsun ülkenin bu anlamda gelişimine destek sağlamak adına, destek veriyoruz” dedi.

Üç gün sürecek kongrede Türkiye, İsviçre, Almanya ve Avusturya Üniversite kliniklerinden 20 tanınmış profesör katılıyor. Kongrede eğitim günleri kapsamında jinekoloji, endoskopi, radyoloji, ultrasonografi, laparoskopik ve açık cerrahi alanlarında tıbbi eğitimler de düzenlenecek.

Kongre süresince farklı ülkelerden gelen uzmanlar görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: TRT Haber / Fatih Avanos