İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve katılımcı ülkelerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM'nin "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantıda, Suriye'de siyasi çözüm süreci ve Anayasa Komitesi kurulması konularının istişare edildiği öğrenildi.

Pedersen, Astana garantörleri ile bir araya gelecek

Toplantıda ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Mısır'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasser Elwy, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye özel temsilcisi François Senemaud, Almanya'yı Suriye Özel Temsilcisi Robert Rohde, Ürdün'ü Suriye Özel Temsilcisi Harun Hasan, Suudi Arabistan'ı Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan ve İngiltere'yi Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden temsil etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in, bu ay içinde Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle Cenevre'de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA