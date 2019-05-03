İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Dagles, yaptığı açıklamada, Nablus'un Havara beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice "Araplara ölüm" ve benzeri ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.

Dagles, yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara da zarar verdiğini belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: AA