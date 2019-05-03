Eyüp Sultan Camii ve çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camii'nde ramazan hazırlıkları kapsamında temizlik yaptı.

Ekiplerin cami ve çevresinde gül suyuyla yaptığı temizliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de izledi.

Gazetecilere açıklama yapan Köken, vatandaşların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için böyle bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Eyüp Sultan Camii'ni ziyarete gelen vatandaşlar da temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

