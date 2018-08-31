Adanalı çocuklar satranç turnuvasında yarışıyor

Turnuvaya 9-12 yaş kategorisindeki çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Adana TSF İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, çocuklara küçük yaştan itibaren satranç eğitimi vererek milli takıma Adana’dan daha fazla sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gergeroğlu, "5 Ocak satranç merkezimizde düzenlediğimiz turnuvaya 100 çocuğumuz katılım sağladı. Turnuvamızın ikinci günündeyiz ve çocuklarımız yoğun bir mücadele veriyorlar. Ayrıca satranç üzerinde yoğunlaşarak analitik düşünme yeteneklerini de arttırmış oluyorlar. Böylelikle yaz tatilindeki boş zamanlarını daha verimli geçiriyorlar" diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya ve başarı belgesi verildi.

Çocuğu turnuvaya katılan Özgür Zeybek, oğlunun 7 yaşında olduğunu ve 2 yıldır satranç oynadığını söyledi. Zeybek, "Kendim de satranç oynadığım için çocuğumu bu dala yönlendirdim. Adana’da satranca olan ilgi üst seviyede ve yapılan bu tip etkinliklerle bu ilgi daha da pekişiyor" dedi.

Kaynak: DHA