Parçalı Bulutlu 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 10.08.2023 12:25

8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar

Artvin'in Arhavi ilçesinde aynı mahallede yaşayan arkadaşlar deniz kıyısındaki bir kayanın üzerine ev kurdu. Görenlerin ilgisini çeken ev, manzarasıyla da büyülüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir ev, falezlerin hemen yanı başında, deniz kıyısında, 8 metre yüksekliğindeki dev bir kayaya kurulu...

Kaya üzerindeki evi aynı mahallede yaşayan Burak Atay, Muzaffer Ferah, Kani Çelik ve arkadaşları yaptı.

Doğada izole olmak için yaptılar

Evin yapılma hikayesi, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla tanıştığı 2020 yılına dayanıyor.

Kaya üzerine ev kurmak onlar için pek de kolay olmadı. Arhavili gençler kayıkla taşıdığı malzemeleri binbir zorlukla kayaya çıkarıp inşaatı tamamladı.

5 ayda tamamladılar

Arkadaşların kaya üzerine inşa ettiği evi tamamlamaları 5 aylarını aldı. 3 yıldır sapasağlam duran bina görenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Martıların sık bulunduğu bir bölge olması sebebiyle de evin ismini 'Martı Evi' koydular.

Haber: Ahmet Can

Kamera-Dron: Fatih Ayaz

ETİKETLER
Artvin Koronavirüs
Sıradaki Haber
Karadeniz'deki canlı yaşamı tehdit altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Silahla vurulan köpek tedavi edildi
16:39
Hatay'da inşaata beton dökümü sırasında çökme: 4 yaralı
16:34
AB, Almanya'nın karbon kaçağı riskini düşürme planını onayladı
16:40
Antalya Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
16:30
Cumartesi gecesi meteor yağmuru yaşanacak
16:11
Kapadokya'da sıcak hava balon turu yarın yapılamayacak
Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor
Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor
FOTO FOKUS
8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar
8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ