8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar

Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir ev, falezlerin hemen yanı başında, deniz kıyısında, 8 metre yüksekliğindeki dev bir kayaya kurulu...

Kaya üzerindeki evi aynı mahallede yaşayan Burak Atay, Muzaffer Ferah, Kani Çelik ve arkadaşları yaptı.

Doğada izole olmak için yaptılar

Evin yapılma hikayesi, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla tanıştığı 2020 yılına dayanıyor.

Kaya üzerine ev kurmak onlar için pek de kolay olmadı. Arhavili gençler kayıkla taşıdığı malzemeleri binbir zorlukla kayaya çıkarıp inşaatı tamamladı.

5 ayda tamamladılar

Arkadaşların kaya üzerine inşa ettiği evi tamamlamaları 5 aylarını aldı. 3 yıldır sapasağlam duran bina görenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Martıların sık bulunduğu bir bölge olması sebebiyle de evin ismini 'Martı Evi' koydular.

Haber: Ahmet Can

Kamera-Dron: Fatih Ayaz