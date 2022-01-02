Eskişehir'de, evli ve 4 çocuk sahibi Yaşar Yanık, dedesi ve babasından öğrendiği demircilik mesleğinde, 13 yaşında eline aldığı çekici bir daha bırakmadı.

Yanık, demirciliği içinden gelerek yaptığını söyledi.

Yanık'ın işleri eskisi kadar iyi olmasa da sürdürebildiği kadar mesleğini devam ettirmekte kararlı:

"Ortanca oğlum Hakan da demircilik yapıyor. Sebze halinin yanı başında 15 günlüğüne seyyar olarak kurduğum körüklü ocağı 3 yıldır kaldıramıyorum. Sakarılıca Mahallesi'nde yıllardır demirci olarak çalışıyorum. Eskiden çok daha fazla iş vardı. Şimdi eskisi kadar işimiz yok.

Balta, çapa, kazma, satır, tara, soğan şişi yapıyorum. Köylere ve pazarlara gidip yaptıklarımı satıyorum. Sabah saat 08.00'de bazen 07.00'de gelip ocağı harlıyorum. Akşam hava karardığında işimi bitirip eve gidiyorum."

"Demirciliğe devam edeceğim"

Yaşar Yanık, Eskişehir'in hemen hemen her kırsal mahallesine gidip oradaki eski çelikleri, demir eşyaları topladığını söyledi.

Yanık, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğinden hala bilmediklerinin olduğuna değinerek, "Gittiğim herhangi bir yerde örs sesi duyduğumda hiç üşenmeden onu takip ederim. Bursa, Afyonkarahisar gibi kentlere de gidiyorum. Gittiğim yerlerde usta, demiri örs ile döverken uzaktan izlerim. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Ömrüm sağ olduğu müddetçe demirciliği devam ettireceğim" dedi.

Çırak bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yanık, demiri döverek bir ürün ortayı çıkartmanın çok zevkli olduğunu sözlerine ekledi.