Sakarya Pamukova'da ikamet eden 25 yaşındaki İpek Evcimen'in asker olma hayalinden haberdar olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Üniforma giydirilen, asker selamı ve tekmil öğretilen İpek, komutanlara selam verip kısa da olsa hayal ettiği askerliği yaşadı.

Ailesinin kendisi için düzenlediği asker eğlencesine katılan İpek, burada yakınları ve mahallelilerle doyasıya eğlendi.