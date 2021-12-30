Ahtapotlar hayatlarında sadece bir kez anne olabiliyor. 1,5 yıllık hayatlarının amacı, yalnızca yeni neslin devamı.

Çiftleşmeden sonra hücre yaşlanması geçiren erkek ahtapot ölüyor. Dişi ahtapot döllenmiş yumurtaları bir kovuğa bıraktıktan sonra yumurtalar çatlayana kadar bekliyor ve sonrasında o da ölüyor. Tıpkı kendini 2 ay boyunca yavrularına adayan bu anne gibi...

İşte TRT’nin sualtı belgesel programı Mavi Tutku’nun gözünden bir annelik hikayesi…

"Mavi Tutku: Denizin Anneleri"

Üzüm salkımını andıran bu yumurtalar dişi bir ahtapota ait. Yüzbinlerce yumurta dışarı çıkacağı günü bekliyor. Susam tanesi büyüklüğündeki yumurtalar, kendileri için büyük bedel ödeyen bir anneye sahip oldukları için şanslı.

Dişi ahtapot, yavruları için kendini feda etmek zorunda. Annenin, yavruları yırtıcılardan koruması için yuvadan çıkmaması gerekli. Onun dışarıda yemek araması için yuvadan ayrılması binlerce yavrunun hayatını tehlikeye atabilir.

Bu yüzden anne ahtapot büyük bir fedakarlık yaparak 60 gün boyunca beslenmiyor. Ancak annenin başka bir sorumluluğu daha var. Yavrularına oksijen verebilmek için su püskürtmek ve yuvayı sık sık havalandırmak. Dişi ahtapot bu görevinden dolayı vücut ağırlığının nerdeyse yüzde 65’ini kaybediyor.

Anne, 2 ay boyunca yumurtadan çıkan son yavruya kadar nöbet tutuyor. Gücü tükense de görevini tamamlayan ahtapot, onu bekleyen et oburlara av olarak doğaya geri dönüyor.