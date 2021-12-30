Son rakamlara göre tehlike altındaki 142 bin 500 hayvan ve bitki türünden 40 bini, soyunun tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya.

"Dünya genelinde canlı türlerinin yok oluşundaki artış kritik boyutlara ulaştı" Bu çarpıcı tespit Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın raporunda yer aldı.

Raporda soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlı türü sayısının 40 binle rekor seviyeye yükseldiği belirtildi; Dinozorlar devrinin sonundan bu yana canlı türlerindeki en büyük yok oluşla karşı karşıya kalındığı vurgulandı.

Vakfın raporuna göre 2021'de en büyük kayıpla karşılaşan canlı türleri Afrika orman filleri, kutup ayıları, ağaç kurbağaları, turnalar ve köpekbalığı oldu.

Orta ve Batı Afrika'da yaşayan orman fillerinin sayısı son 31 yılda yüzde 86'dan fazla düştü.

Kutup ayıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi nedeniyle tehdit altındaki kutup ayılarının da geleceği parlak görünmüyor. 2035 yılı yazında Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların ilk kez tamamen erimiş olacağı tahmin ediliyor.

Bu durum kutup ayısı popülasyonunu yüz yıl sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor