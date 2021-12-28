Bahreyn'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yollarının (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan hareket eden Nurdan Yararcan'ın görev yaptığı tarifeli uçak Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşinin kullandığı diğer bir uçak Bahreyn’den havalandı.

İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etmeye başladı. Eşi ile aynı rotada İstanbul'a ulaşan Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıklarını ve o anlara ait radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi"

Yararcan, paylaşımda kütle çekim yasasının bile kendileri karşısında şaşkın olduğunu belirterek, "Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi." ifadelerini kullandı.