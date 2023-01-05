Bünyamin Güney, 16 yaşında Niğde'nin Postallı köyünden İstanbul'a gitti. Burada iş hayatına atıldı sonra evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu.

Güney, birçok işte çalıştı. Pazarda su sattı, mobilya atölyesinde ve alüminyum doğrama atölyesinde çalıştı, markette çıraklık da yaptı.

En sonunda yine alüminyum doğrama atölyesine döndü. Yeri geldi günde 17 saat çalıştı.

“Yaş sınırı olmadığını duyunca havalara uçtum"

46 yaşındaki Güney, 33 yılı geride bıraktı ancak emekli olmasına daha 6 yıl vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "EYT’de yaş sınırı yok" müjdesiyle hayaline kavuştu. Güney sevincini şu sözlerle anlattı:

“Yaş sınırı olmadığını duyunca havalara uçtum. Heyecandan gözlerim parladı. Çok mutlu olduk. Sabah uyandım aklıma ilk o geldi.”

Bünyamin Güney, şimdi köyüne gidip dinlenmeyi planlıyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir