Geçen yıl termometreler İngiltere ve Almanya’da 40, Pakistan ve Hindistan’da ise 51 santigrat dereceyi aşan değerlere ulaşmış, sıcaklık rekorları kırılmıştı. Ancak 2023’te bu rekorlara yenileri eklenebilir. Çünkü meteorolojik tahminlere göre bu yıl daha da sıcak olacak gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Pasifik’te etkili olan hava olayı La Nina’nın sona ermesi… Bu ne anlama geliyor? Türkiye’nin iklimine nasıl bir yansıması olacak? 2023’ün meteoroloji takviminde öngörüler ne? Merak ettiğimiz bu soruların yanıtlarını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ile konuştuk.

“Kış ayları ılıman geçecek”

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de küresel sıcaklıklardaki artışın sürdüğüne dikkati çekiyor. Son 30 yılın ortalamalarına göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların yüksek olacağının tahmin edildiğini vurguluyor:

“Kış aylarına baktığımızda bölgemizde sıcaklıklar mevsim normallerinin genelde üzerine çıkmış olacak. Bu biraz daha ılıman bir kış olacağını bize söylüyor. Nisan, mayıs, haziran ayı yani yılın ilk yarısını değerlendirdiğimizde sıcaklıklar hep ortalamalar üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Bu tabii bütün günler sıcak olacak anlamına gelmiyor. Arada serin günlerde olacak ama genel ortalamaları baz aldığımızda üzerine çıkmış oluyor. Yani sıcak günlerin sayısı, soğuk günlerin sayısından biraz daha fazla olacak görünüyor.”

“La Nina dönemi yavaş yavaş sona eriyor”

Adil Tek, Pasifik’te etkili bir hava olayı olan La Nina’nın dünyaya etkisinden bahsediyor. “La Nina Ekvatoryal bölgede deniz suyu yüzeyi sıcaklığının ortalamanın altına düşmesi, El Nino da deniz suyu sıcaklığının ortalamanın üzerine çıkması demek” diyor ve ekliyor:

“Bize direkt etkisi yok ama ikincil etkiler görünüyor. Yani oradaki gelişmelerden bizde ne olabileceğine dair fikir veriyor. Küresel bazda bir işaret aslında. Ondan dolayı yaz aylarında Türkiye’de sıcak hava dalgalarının sayısının artması söz konusu. Örneğin, haziran ayında ‘Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası sıcaklıkları şu kadar arttırdı’ gibi haberlerin sıklığı artacak. Geçtiğimiz yaz bir tane yapıldıysa bu yaz belki iki tane, üç tane yapılacak. Bu sıcak hava dalgalarının süreleri belki üç gün, belki bir hafta olacak.”

İstanbul’a kar beklentisi şubatta

Ocak ayında olmamıza rağmen İstanbul’da ne kara kış kendisini gösterdi, ne şiddetli yağmur ya da kar… Görünen o ki İstanbullular bir süre daha bu hasreti yaşayacak. Adil Tek özellikle ocak ayında sistem geçişlerinin çok az göründüğünü söylüyor. Kar yağışı için ise öngörüler, şubat ayını işaret ediyor:

“Yağış sistemleri kendi ortalamasına göre baktığımızda yok denecek kadar az. Ocak ayında yağışların az olacağını söyleyebiliriz, şubat ayında biraz yağış alabiliriz. Bunun içerisinde de kar yağışı olma olasılığı var. Yani İstanbul için kar yağışının şubatta görülme olasılığı daha yüksek. Özellikle kıyı bölgeleri için. Özetle kar beklentisi şubat ayına kaldı. Mart ayında ise yağışlar ortalamaların altında kalıyor.”

Beklenen yağmur bahara kaldı

Kurak geçeceği tahmin edilen kış aylarının ardından umutla yolu gözlenen yağışların ise kendisini nisan ayında göstermesi bekleniyor. Adil Tek, nisanda yağış miktarının ortalamaların üzerine çıkacağı beklentisine dikkati çekiyor. “Umut bahara kaldı” diyor. Erken olsa da hayati bir uyarıyı da dile getiriyor Tek. “Nisan, mayıs hatta haziran aylarındaki yağışlar riskleri de beraberinde getiriyor. Kuvvetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açabilir. Öngörülere göre özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar ortalamaların hayli üzerinde olabilir.”