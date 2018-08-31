200 yıllık tarihi saatlere gözü gibi bakıyor

Eskişehir'de saat koleksiyonerliği yapan Ayhan Oskaylar, Edward Prior ve oğlu George Prior'un yaklaşık 200 yıl önce tasarladığı saatleri saklamaya devam ediyor.

Babasından kalma saatçilik mesleğini devam ettiren ve saat koleksiyonerliği yapan Ayhan Oskaylar'ın koleksiyonunda 1800'lü yılların başında el işçiliği ile üretilen Prior cep saatleri bulunuyor. Tarihi saatlere gözü gibi bakan Oskaylar, saatlerin düzenli olarak temizlik ve bakımlarını da yapıyor.

"Saray saati olarak adlandırılıyordu"

Günümüze kadar bozulmadan ulaşan bu önemli saatler 4 tabakadan oluşuyor. Oskaylar, tabakalarda dövme gümüş, kaplumbağa kabuğu, tombak işçiliği ve elmas kullanıldığını belirtti. Prior'ların Osmanlı zamanında saray saati olarak adlandırıldığını anlatan Oskaylar, bu tür saatlerin nadir ve çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ayhan Oskaylar, "Koleksiyonerlik ayrı bir tutkudur. Bu saatleri, zaman içinde hepsini bir anda bulma şansınız olmuyor. Prior'lar Osmanlı saray saatleridir. Koleksiyonda en değer verdiğim saatlerden. 1800'lerin başında Edward Prior, yani baba Prior'un yaptığı saat var. Daha sonra oğlu, 1850'lerde George Prior'a devrediyor. Onun yaptığı saatler de çok güzel ancak babanın yaptığı saatler işçiliği daha güzel olan saatler. Prior'lar, saray saati olarak adlandırılıyor. Osmanlı zamanında daha çok saraydaki önde gelen kişilere verilen saatler, halktan durumu çok iyi olanların, zenginlerin kullandığı saatler" dedi.

"Özel saatler olduğu için fiyat belirleyemeyiz"

Prior saatlerinin özel saatler oldukları için fiyatları olmadığını anlatan Oskaylar, "O zamanlarda saat çok kıymetli. Dış kabı dövme gümüşten. Osmanlı zamanında ustalar tarafından yapılmış. Onun içinde kaplumbağa kabuğundan yapılan bir kap daha var. Bu da 2. koruyucu kap. Daha sonra yine işlemeli bir altın kaplama olan 3. koruma kabı tombak işçiliği ile yapılan bir kap. Makine kabı olarak 4 bölümden meydana geliyor. Saray saatleri dediğimiz, yani koleksiyonerlerin elinde az bulunan saatlerdir. Daha çok Topkapı Sarayı gibi önemli müzelerde sergilenir. Bunlar özel saatler olduğu için şu an fiyat belirleyemeyiz" diye konuştu.

"Günümüzde bu saatler imal edilemiyor"

Son olarak günümüzdeki teknolojiyle 200 yılı aşkın süre önce üretilen Prior saatlerinin imal edilemediğini vurgulayan Ayhan Oskaylar, şunları konuştu:

"Günümüzde lazer ve bilgisayar teknolojisi olduğu halde bu saatler imal edilemiyor. Ancak o zamanki şartlarda el yapımı olarak yani ustaların büyük maharetleri ve meziyetleri sonucu ortaya çıkarılan saatler. O zamanın teknolojisiyle çok zor şartlarda yapılmış saatler. Şu an benim veya bir başka ustanın yapabileceği saatler değil. Osmanlı zamanında bu saatler, sarayda kullanılmak üzere İngiltere'den ve Fransa'dan getirtilmiş. O dönem padişah, vezir gibi önemli insanların kullandığı saatlerdi. Daha sonra, bu saatleri yapmaları için ustalarını da İstanbul'a getirmişler. İstanbul'da da hem tamiri hem üretimi yapılmış."

Kaynak: İHA