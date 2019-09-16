İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre 17 yaşındaki kız, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası ile zorla evlendirilmek istendi.

Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak kendisini kurtarmasını istedi. Arkadaşının ihbarıyla harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gitti.

Düğünün sonuna kadar bekleyen polisler, arabaya binen kız ve damadı alarak merkeze götürdü.

Emniyet ifadesinde, "Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Evlenmek değil, okumak istiyorum” dediği öğrenilen kız, devlet korumasına alındı.

Kaynak: TRT Haber

