Türkiye

Aydın'da arı kuşu avcılarına 14 bin lira para cezası

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:21 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:22

Aydın'da avlanması yasak olan arı kuşu ve dağ kuyruksallayanı kuşunu avlayanlara 14 bin 100 lira para cezası uygulandı.