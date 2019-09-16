Türkiye
Adıyaman'da 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi16 Eylül 2019 Pazartesi 13:52 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoda kaçak yollarla nargile tütünü satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, depoda yaptıkları aramada 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: kaçakçılık operasyonu