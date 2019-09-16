Tarih, turizm ve ticareti aynı anda bünyesinde barındıran 558 yıllık Kapalıçarşı’da sabah saatlerinden itibaren kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Çarşıdaki bazı esnafların işlemlerinde aksamalar olduğu gözlemlendi.

Yaşanan elektrik problemine ilişkin bilgi veren Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Kapalıçarşı kalabalık bir yer. Buradaki sistem hep eskiden yapılmış. Bu sebeple böyle durumlar yaşanabiliyor. Bu yoğunluğu belli bir süre sonra bu sistem kaldırmıyor." dedi.

Buradaki herkes için elektriğin önemine dikkat çeken Özboyacı, "Elektrik gittiği zaman hepimizin işinde bir aksaklık oluyor. Fakat bunu en hızlı şekilde yetkilileri arıyoruz. Daha sonra sorunu en hızlı şekilde çözecek şekilde müdahalede bulunuyorlar. Devletimizin desteğiyle bu sistem komple yenilenince bu sorunları tekrar yaşamayacağımızı düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kısa süre sonra elektrik altyapısında bulunan arızanın giderilmesiyle iş seyri kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA