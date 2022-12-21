Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencinin tedavisi tamamlandı.
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda yedikleri yemeğin ardından gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilere gerekli müdahaleler yapıldı.
Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.
Öğrencilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune alındı.
Lisenin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görülmüş, durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince, şikayetleri bulunan öğrenciler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi
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