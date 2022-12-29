Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 04:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Zonguldak'ta gece saatlerinde oluşan sis bazı sürücülere zor anlar yaşattı.
Şehir merkezi ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.
Etiketler: Zonguldak Hava Durumu
Son Haberler
- 04:49
- 04:10
- 03:51
- 03:19
- 02:24
Sıradaki Haber
Başkentte iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz