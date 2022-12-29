Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Çiftçi idaresindeki otomobil, Burdur-Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde İlhan Uğur yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Uğur ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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